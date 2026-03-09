Assine
Trump e Putin conversaram por telefone sobre guerra no Irã e Ucrânia, informam agências russas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 16:58

O presidente russo, Vladimir Putin, e o mandatário americano, Donald Trump, falaram por telefone nesta segunda-feira (9) sobre a guerra no Irã e na Ucrânia, uma conversa que o Kremlin descreveu como "franca e construtiva", relataram agências russas.

"Foi dada ênfase à situação em torno do conflito com o Irã e às negociações bilaterais em andamento com a participação de representantes dos Estados Unidos sobre a resolução da questão ucraniana", indicou Yuri Ushakov, assessor diplomático de Putin.

bur/lpt/an/ahg/am

diplomacia eua guerra ira israel politica russia ucrania

