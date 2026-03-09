Trump diz que guerra no Irã está 'praticamente encerrada'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9) ao canal CBS que a guerra está "praticamente encerrada", já que o Irã já não tem "marinha" nem "comunicações" nem "força aérea".

O presidente americano acrescentou, em uma entrevista por telefone, que o conflito está "muito avançado" em relação ao cronograma de quatro a cinco semanas que havia sido estabelecido anteriormente.

