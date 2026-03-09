Técnico do Iraque pede que repescagem para Copa do Mundo seja adiada

O técnico do Iraque, o australiano Graham Arnold, pediu à Fifa o adiamento da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026, argumentando dificuldades logísticas para o deslocamento de seus jogadores e comissão devido à guerra no Irã.

A seleção asiática tem um jogo marcado contra Suriname ou a Bolívia no dia 31 de março, em Monterrey valendo vaga na Copa do Mundo. No entanto, com o espaço aéreo iraquiano fechado até 1º de abril, a equipe não pode se reunir nem viajar.

"Se o jogo for mantido no México, vamos ter dificuldades para sair de Bagdá", afirmou Arnold em entrevista à CNN.

"Cerca de 60% dos meus jogadores atuam no Iraque, toda a minha comissão técnica mora no Iraque, toda a minha equipe médica mora no Catar e, no momento, estamos tendo dificuldades para obter vistos mexicanos", acrescentou o treinador.

"A Fifa, obviamente, precisa tomar uma decisão rápida sobre isso, porque, no momento, é um pouco injusto, com tudo o que teríamos que enfrentar", continuou Arnold.

O técnico do Iraque propõe que o jogo entre Suriname e Bolívia seja disputado em Monterrey no dia 26 de março, conforme programado, e que o vencedor desse enfrente sua seleção nos Estados Unidos pouco antes da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho.

"Suriname e Bolívia podem jogar sem problemas se nós não conseguirmos chegar, e nós podemos enfrentar o vencedor antes da Copa do Mundo", explicou. "O vencedor fica e disputa o Mundial, e o perdedor volta para casa".

