Mulher é presa por atirar contra mansão de Rihanna em Los Angeles
Uma mulher acusada de disparar um fuzil contra a luxuosa casa de Rihanna em Los Angeles, com a estrela pop dentro da residência, foi presa pela polícia, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (9).
A polícia informou que a suspeita, Ivanna Lisette Ortiz, atirou contra a mansão no domingo, após estacionar seu Tesla branco do outro lado da rua, no bairro de Beverly Hills.
Imagens aéreas feitas após o ataque mostram marcas de balas em uma porta da extensa propriedade que Rihanna divide com o rapper A$AP Rocky e seus três filhos.
O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que Ivanna Lisette Ortiz foi presa em um shopping meia hora após o incidente.
O capitão Mike Bland disse a repórteres que a arma usada foi um fuzil AR-15.
Ortiz foi indiciada por suspeita de tentativa de homicídio e sua fiança foi fixada em mais de 10 milhões de dólares (cerca de 52 milhões de reais).
Rihanna, uma das estrelas pop mais famosas do mundo, não se pronunciou publicamente sobre o ataque.
