São Paulo anuncia saída do técnico argentino Hernán Crespo

O São Paulo, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, anunciou nesta segunda-feira (9) a saída do técnico argentino Hernán Crespo, sem dar detalhes sobre os motivos ou indicar quem o substituirá.

A decisão ocorre no momento em que o time divide a liderança do Brasileirão com o Palmeiras, ambos com 10 pontos após quatro rodadas.

O Tricolor havia sido eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Verdão, que conquistou o título da competição no domingo.

Crespo, de 50 anos, assumiu o comando do São Paulo em junho do ano passado, com contrato até dezembro de 2026.

Os auxiliares técnicos Juan Branda e Víctor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz, e o treinador de goleiros Gustavo Nepote também deixaram seus cargos, anunciou o clube em comunicado oficial.

Na quinta-feira, o São Paulo recebe a Chapecoense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma fonte do clube informou à AFP que ainda não foi definido quem vai comandar o time nessa partida.

A equipe vai disputar a Copa Sul-Americana este ano, após terminar em oitavo lugar no Brasileirão de 2025, sob o comando de Crespo.

O ex-atacante argentino assumiu o São Paulo após a saída de seu compatriota Luis Zubeldía, atualmente à frente do Fluminense.

Esta foi sua segunda passagem pelo clube, que ele já havia comandado entre fevereiro e outubro de 2021, quando conquistou o Campeonato Paulista.

Hernán Crespo é o quinto técnico a perder o emprego na Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Antes dele, saíram Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Juan Carlos Osorio (Remo), Fernando Diniz (Vasco da Gama) e Filipe Luís (Flamengo), substituídos respectivamente por Eduardo Domínguez, Léo Condé, Renato Gaúcho e Leonardo Jardim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/cl/aam/cb