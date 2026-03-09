Assine
EUA alerta para ameaças contra instalações e escolas na Nigéria

09/03/2026 15:58

O governo dos Estados Unidos alertou, nesta segunda-feira (9), para ameaças contra instalações e escolas americanas na Nigéria e instou seus cidadãos a tomarem precauções. 

"A embaixada dos Estados Unidos em Abuja está informando os cidadãos americanos sobre uma potencial ameaça terrorista contra instalações americanas e escolas afiliadas aos EUA na Nigéria", afirmou em comunicado. 

A embaixada não especificou a origem da ameaça. 

"Aumentar a vigilância, evitar rotinas previsíveis e revisar as precauções gerais de segurança com sua família podem ajudar a reduzir o risco", acrescentou. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou no dia de Natal bombardeios na Nigéria, país onde jihadistas atuam. 

O ataque ocorreu depois que Trump reclamou que cristãos estavam sendo perseguidos na nação mais populosa da África, uma avaliação controversa, visto que a Nigéria tem sofrido com a violência generalizada contra cristãos e muçulmanos. 

O alerta surge também em meio a um aviso de segurança global emitido pelos Estados Unidos após o ataque conjunto com Israel contra o Irã, que respondeu com ataques de mísseis e drones contra seus vizinhos aliados de Washington.

