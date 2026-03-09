Trump anuncia coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a primeira desde o início da guerra contra o Irã
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que realizará uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), sua primeira sessão formal de perguntas e respostas com repórteres desde o início das operações militares contra o Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trump disse em sua rede social Truth Social que a coletiva de imprensa acontecerá por volta das 17h30 (18h30 no horário de Brasília) no salão de baile de seu clube de golfe Doral, perto de Miami, onde ele passou o fim de semana, antes de retornar a Washington.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk/dw/aa