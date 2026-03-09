Assine
Trump anuncia coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a primeira desde o início da guerra contra o Irã

AFP
AFP
Repórter
09/03/2026 14:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que realizará uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (9), sua primeira sessão formal de perguntas e respostas com repórteres desde o início das operações militares contra o Irã. 

Trump disse em sua rede social Truth Social que a coletiva de imprensa acontecerá por volta das 17h30 (18h30 no horário de Brasília) no salão de baile de seu clube de golfe Doral, perto de Miami, onde ele passou o fim de semana, antes de retornar a Washington.

dk/dw/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel midia politica trump

