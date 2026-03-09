México apreende duas toneladas de cocaína no Pacífico

Forças federais mexicanas apreenderam duas toneladas de cocaína em frente à costa de Acapulco, no Oceano Pacífico, informou nesta segunda-feira (9) a Secretaria de Segurança.

A operação foi realizada a mais de 200 milhas náuticas (cerca de 370 km) da costa do México, em meio a críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao poder do narcotráfico no país vizinho.

Graças a “informações de inteligência” e com apoio de vigilância aérea, duas embarcações militares “apreenderam 80 fardos com aproximadamente duas toneladas de suposta cocaína”, detalhou o comunicado.

Segundo imagens divulgadas pelas autoridades, a droga flutuava no mar, sem que fosse observada a presença de qualquer embarcação. A secretaria também não informou sobre supostos traficantes detidos.

Desde que Claudia Sheinbaum chegou ao poder, em outubro de 2024, as autoridades mexicanas “somam mais de 60 toneladas” de cocaína apreendida no mar, afirmou o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, ao anunciar a operação no X.

O governo mexicano multiplicou suas ações contra o narcotráfico em meio às pressões de Trump, que no sábado passado, em uma reunião com líderes conservadores da América Latina, reiterou que “os cartéis estão dirigindo o México”.

Os Estados Unidos também lançaram uma agressiva campanha marítima antidrogas. No domingo, Washington informou que uma operação no Pacífico deixou seis mortos.

Com essa operação anunciada no X pelo Comando Sul, já são mais de 150 mortos desde setembro em ataques a embarcações de supostos traficantes no Pacífico e no Caribe.

