Homem residente do Reino Unido é acusado por crimes contra a humanidade na Síria

Um homem, de 58 anos, residente no Reino Unido, foi acusado de crimes contra a humanidade por seu papel na repressão de manifestações na Síria desde abril de 2011, anunciou nesta segunda-feira (9) a polícia britânica.

Esta acusação é consequência de uma investigação realizada pela unidade de crimes de guerra da polícia antiterrorista britânica.

A guerra civil na Síria estourou em 2011, após a brutal repressão dos protestos antigovernamentais por parte do então presidente, Bashar al Assad, derrubado no final de 2024.

A força pública afirmou que o acusado enfrenta diversas acusações de assassinato e tortura no "primeiro processo judicial deste tipo no Reino Unido".

As acusações estão relacionadas ao seu papel nas manifestações que aconteceram na Síria a partir de abril de 2011, na sequência da Primavera Árabe.

O acusado é suspeito de ter liderado um grupo responsável por reprimir as manifestações no bairro de Jobar, no leste de Damasco, um dos lugares emblemáticos da repressão governamental.

"Agora vive no Reino Unido e foi acusado em relação ao período em que trabalhou nos serviços de inteligência da Força Aérea síria em Damasco", informou a polícia.

Ao homem são imputadas, entre outras, três acusações de homicídio e três de tortura.

O acusado, cujo nome não foi divulgado, deve comparecer na terça-feira (10) a um tribunal de Londres.

