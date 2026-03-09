Live Nation chega a acordo com governo dos EUA em caso antimonopólio

A Live Nation chegou a um acordo com o governo dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (9), no caso federal antimonopólio movido contra a gigante americana do entretenimento, anunciou um alto funcionário do Departamento de Justiça.

O anúncio ocorre poucos dias após o início do julgamento antimonopólio contra a Live Nation em Nova York.

O caso teve início durante a presidência de Joe Biden, quando o Departamento de Justiça acusou a Live Nation de controlar praticamente todo o mercado de shows ao vivo nos Estados Unidos.

Nova York e outros estados que faziam parte do processo contra a Live Nation recusaram-se a participar do acordo e declararam que suas ações judiciais continuarão.

