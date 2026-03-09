Trump diz que 'não está feliz' após nomeação do filho de Khamenei como novo líder iraniano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira(9) ao jornal New York Post que “não está feliz” com a nomeação do aiatolá Mojtaba Khamenei para substituir o pai assassinado como líder supremo do Irã.

“Não estou feliz com ele”, disse Trump ao Post em seu clube de golfe Doral, perto de Miami, quando foi questionado sobre seus planos em relação ao novo aiatolá supremo.

