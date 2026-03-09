Assine
Trump pede à Austrália que conceda asilo a jogadoras da seleção iraniana

09/03/2026 11:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira (9) que a Austrália conceda asilo à seleção feminina de futebol do Irã, depois que as jogadoras se recusaram a cantar o hino nacional antes de uma partida da Copa da Ásia. 

"A Austrália está cometendo um terrível erro humanitário ao permitir que a seleção feminina de futebol do Irã seja forçada a voltar para o Irã, onde provavelmente serão mortas", disse Trump em sua plataforma Truth Social. 

"Não faça isso, senhor primeiro-ministro, conceda ASILO. Os Estados Unidos as acolherão se vocês não o fizerem", acrescentou Trump, dirigindo-se ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

