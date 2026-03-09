UE alerta para risco de 'choque inflacionário' se guerra no Oriente Médio se prolongar
A Comissão Europeia advertiu, nesta segunda-feira (9), sobre o risco de um "forte choque inflacionário" caso o atual conflito no Oriente Médio se prolongue.
"Caso se prolongue, com perturbações no tráfego marítimo no estreito de Ormuz e ataques contra infraestruturas energéticas dos Estados do Golfo, pode acabar provocando um forte choque inflacionário na economia mundial e europeia", alertou o comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis.
