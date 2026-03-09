Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE alerta para risco de 'choque inflacionário' se guerra no Oriente Médio se prolongar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 11:22

compartilhe

SIGA

A Comissão Europeia advertiu, nesta segunda-feira (9), sobre o risco de um "forte choque inflacionário" caso o atual conflito no Oriente Médio se prolongue.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Caso se prolongue, com perturbações no tráfego marítimo no estreito de Ormuz e ataques contra infraestruturas energéticas dos Estados do Golfo, pode acabar provocando um forte choque inflacionário na economia mundial e europeia", alertou o comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fpo-cjc/adc/ahg/an/lm/aa

Tópicos relacionados:

economia eua guerra inflacao ira israel ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay