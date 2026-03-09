Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Starmer afirma que monitora 'os riscos' econômicos da guerra no Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 11:10

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou nesta segunda-feira (9) que está monitorando "os riscos" econômicos gerados pelo conflito no Oriente Médio, em meio à disparada dos preços dos hidrocarbonetos e aos temores de uma grande crise financeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quanto mais tempo isso continuar, maior será a probabilidade de haver impacto em nossa economia, na vida e nos lares de todos e em cada empresa", disse Starmer.

"Nosso trabalho é nos antecipar a isso, olhar além do que está por vir, monitorar os riscos e trabalhar com outros a respeito", acrescentou.

Rachel Reeves, ministra britânica das Finanças, "está em contato diário com o Banco da Inglaterra para garantir que nos mantenhamos um passo à frente", acrescentou.

Reeves participa nesta segunda-feira de uma reunião de ministros das Finanças do G7, que podem decidir recorrer às reservas estratégicas de petróleo para tentar conter a alta do preço do barril, consequência da guerra no Oriente Médio iniciada há pouco mais de uma semana.

Starmer também mencionou as conversas com autoridades americanas, depois de ter sido criticado várias vezes por Donald Trump, especialmente pela recusa em autorizar o uso de bases militares britânicas para os ataques iniciais contra o Irã.

"As conversas com nossos homólogos americanos ocorrem em todos os níveis, o tempo todo, todos os dias. Essa é a natureza da relação", disse Starmer, que no domingo manteve seu primeiro contato telefônico com Trump desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

No entanto, Starmer reiterou que "as decisões sobre o que é de maior interesse para o Reino Unido cabem ao primeiro-ministro britânico".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cla/ctx/psr/ahg/lm-jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia economia eua guerra ira israel politica reinounido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay