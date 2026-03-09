Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cinco funcionários municipais são investigados por incêndio em bar na Suíça

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 10:46

compartilhe

SIGA

A investigação sobre o incêndio no bar que matou 41 pessoas e feriu 115 no Ano-Novo em Crans-Montana, na Suíça, foi ampliada para incluir cinco funcionários municipais, atuais e antigos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os advogados das famílias das vítimas exigiam uma investigação destes funcionários desde que a Prefeitura admitiu que não realizava inspeções contra incêndios no estabelecimento desde 2019. 

Nesta segunda-feira, a Procuradoria do Cantão de Valais confirmou a acusação dos funcionários. Entre eles está o prefeito, Nicolas Féraud, um ex-vereador e funcionários da segurança, atuais e antigos, disse à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando reportagens publicadas na imprensa suíça e italiana. 

A investigação por "incêndio, homicídio e lesão corporal grave culposos" agora abrange nove pessoas, já que os proprietários do bar, os franceses Jacques e Jessica Moretti, já são processados, assim como o chefe de segurança de Crans-Montana e seu antecessor. 

Os novo acusados, além de Jacques Moretti, prestarão depoimento entre 7 e 15 de abril, informou à AFP uma fonte próxima. 

Na madrugada de Ano-Novo, um incêndio devastou o Le Constellation, enquanto muitos clientes, em sua maioria adolescentes, comemoravam. 

As investigações iniciais sugerem que o fogo foi causado por sinalizadores que incendiaram a espuma acústica no teto do porão do estabelecimento. 

Até o final de fevereiro, 58 pessoas feridas permaneciam hospitalizadas na Suíça e no exterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/rjm/sbk/eg/erl/jc/fp

Tópicos relacionados:

incendio justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay