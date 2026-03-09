Cinco funcionários municipais são investigados por incêndio em bar na Suíça

A investigação sobre o incêndio no bar que matou 41 pessoas e feriu 115 no Ano-Novo em Crans-Montana, na Suíça, foi ampliada para incluir cinco funcionários municipais, atuais e antigos.

Os advogados das famílias das vítimas exigiam uma investigação destes funcionários desde que a Prefeitura admitiu que não realizava inspeções contra incêndios no estabelecimento desde 2019.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria do Cantão de Valais confirmou a acusação dos funcionários. Entre eles está o prefeito, Nicolas Féraud, um ex-vereador e funcionários da segurança, atuais e antigos, disse à AFP uma fonte próxima ao caso, confirmando reportagens publicadas na imprensa suíça e italiana.

A investigação por "incêndio, homicídio e lesão corporal grave culposos" agora abrange nove pessoas, já que os proprietários do bar, os franceses Jacques e Jessica Moretti, já são processados, assim como o chefe de segurança de Crans-Montana e seu antecessor.

Os novo acusados, além de Jacques Moretti, prestarão depoimento entre 7 e 15 de abril, informou à AFP uma fonte próxima.

Na madrugada de Ano-Novo, um incêndio devastou o Le Constellation, enquanto muitos clientes, em sua maioria adolescentes, comemoravam.

As investigações iniciais sugerem que o fogo foi causado por sinalizadores que incendiaram a espuma acústica no teto do porão do estabelecimento.

Até o final de fevereiro, 58 pessoas feridas permaneciam hospitalizadas na Suíça e no exterior.

