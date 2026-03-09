Assine
Movimento libanês Hezbollah jura lealdade ao novo líder supremo do Irã

09/03/2026 10:46

O movimento libanês Hezbollah jurou lealdade nesta segunda-feira (9) ao novo líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei, que sucede seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto no primeiro dia dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra Teerã.

Em comunicado, o grupo pró-Irã expressa "felicitações e bênçãos" ao novo dirigente por sua escolha. Também lhe jurou "lealdade" e "constância no caminho da lealdade".

O Hezbollah entrou na guerra no Oriente Médio há uma semana ao atacar Israel para vingar a morte de Ali Khamenei.

