Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rubio acusa Irã de 'tentar manter o mundo como refém' com seus ataques

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 10:46

compartilhe

SIGA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou o Irã de tomar o mundo como "refém" com seus ataques e insistiu que os Estados Unidos avançam em seus objetivos de guerra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que todos estamos vendo neste momento a ameaça que este regime clerical representa para a região e para o mundo. Eles estão tentando manter o mundo como refém", disse Rubio em um evento no Departamento de Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct-jz/mel/fp-jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay