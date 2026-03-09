Rubio acusa Irã de 'tentar manter o mundo como refém' com seus ataques

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, acusou o Irã de tomar o mundo como "refém" com seus ataques e insistiu que os Estados Unidos avançam em seus objetivos de guerra.

"Acho que todos estamos vendo neste momento a ameaça que este regime clerical representa para a região e para o mundo. Eles estão tentando manter o mundo como refém", disse Rubio em um evento no Departamento de Estado.

