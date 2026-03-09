Assine
Zelensky diz que 11 países lhe pediram ajuda para combater drones iranianos

09/03/2026 10:10

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (9) que 11 países solicitaram assistência de Kiev sobre como lidar com os drones que o Irã está lançando em meio ao conflito regional no Oriente Médio. 

"Até o momento, recebemos 11 solicitações de países vizinhos do Irã, países europeus e dos Estados Unidos", escreveu ele em sua página no Facebook, sem fornecer mais detalhes. 

Segundo ele, Kiev já respondeu a algumas dessas solicitações "com decisões concretas e apoio específico". 

A Ucrânia desenvolveu um sistema de defesa contra drones de última geração, após quatro anos combatendo estes dispositivos de fabricação iraniana lançados pela Rússia.

