EUA ordena que pessoal diplomático não essencial deixe sul da Turquia

Os Estados Unidos suspenderam seus serviços consulares em parte do sul da Turquia e ordenaram que o pessoal diplomático não essencial deixe a região "devido aos riscos para sua segurança", anunciou nesta segunda-feira (9) o Departamento de Estado, em meio à guerra regional em torno do Irã.

"Em 9 de março de 2026, o Departamento de Estado ordenou que funcionários do governo americano não essenciais e seus familiares deixem o consulado-geral em Adana devido aos riscos para sua segurança", informou em comunicado.

O Departamento de Estado acrescentou que suspendeu "todos seus serviços consulares" em Adana.

A cidade fica próxima da província meridional de Hatay, na fronteira com a Síria, onde na semana passada um míssil lançado do Irã foi interceptado pelos sistemas de defesa da Otan.

Um alto funcionário afirmou depois que, segundo as autoridades, o alvo do ataque não era território turco, mas sim uma base no Chipre. No incidente, ninguém ficou ferido.

O Reino Unido mantém no Chipre uma grande base aérea, Akrotiri, atingida na semana passada por um drone iraniano no contexto do conflito com Estados Unidos e Israel, além de uma base terrestre, Dhekelia.

