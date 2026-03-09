Assine
Otan intercepta segundo míssil iraniano no espaço aéreo da Turquia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 09:34

Sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo da Turquia um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente do tipo em cinco dias, informou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Defesa da Turquia.

"Meios de defesa aérea e antimísseis da Otan no Mediterrâneo oriental neutralizaram um míssil balístico lançado do Irã que entrou no espaço aéreo turco", afirmou o ministério em um comunicado. 

Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos, acrescenta a nota.

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel otan turquia

