Otan intercepta segundo míssil iraniano no espaço aéreo da Turquia

Sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo da Turquia um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente do tipo em cinco dias, informou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Defesa da Turquia.

"Meios de defesa aérea e antimísseis da Otan no Mediterrâneo oriental neutralizaram um míssil balístico lançado do Irã que entrou no espaço aéreo turco", afirmou o ministério em um comunicado.

Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada da província de Gaziantep, sem provocar feridos, acrescenta a nota.

