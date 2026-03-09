Irã diz que países europeus ajudaram a criar as condições da ofensiva Israel-EUA

O Irã acusou nesta segunda-feira (9) alguns países europeus de terem criado as condições que possibilitaram a ofensiva militar de Israel e dos Estados Unidos.

"Há países europeus que, infelizmente, ajudaram a criar essas condições", disse em sua entrevista coletiva semanal o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai.

"Em vez de insistirem no império da lei, em vez de resistirem ao assédio e aos excessos dos Estados Unidos, falaram e concordaram com eles no Conselho de Segurança da ONU no debate sobre a retomada das sanções (contra o Irã), e tudo isso encorajou os americanos e os sionistas a continuarem cometendo seus crimes", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mz/avl/dbh/fp