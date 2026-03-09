Assine
Inundações no Quênia deixam 45 mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 07:22

Pelo menos 45 pessoas morreram nas recentes inundações provocadas por chuvas torrenciais no Quênia, informou a polícia nesta segunda-feira (9). 

No sábado, as forças de segurança anunciaram um balanço de 23 mortos somente na capital, Nairóbi, enquanto as equipes de emergência seguiam com as operações para recuperar corpos e prestar assistência a pessoas bloqueadas.

A polícia anunciou que as inundações também deixaram mais de 2.000 deslocados em todo o país. 

A Kenya Airways informou que foi obrigada a desviar diversos voos de Nairóbi para outras cidades devido às chuvas.

Muitos moradores criticaram o governador de Nairóbi, Johnson Sakaja, que prometeu melhorar as infraestruturas da cidade ao assumir o cargo em 2022. 

Centenas de casas e amplas zonas agrícolas foram destruídas, segundo a Cruz Vermelha queniana, que qualificou a situação como uma "catástrofe".

jcp/jf/mba/meb/avl/fp

Tópicos relacionados:

clima emergencia inundacoes meteorologia quenia

