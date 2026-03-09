Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China anuncia inflação de 1,3% em fevereiro, maior índice em três anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 06:34

compartilhe

SIGA

O índice de preços ao consumidor na China aumentou 1,3% em fevereiro, o maior nível em três anos, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (9) pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O aumento supera o resultado de 0,2% registrado em janeiro, que por sua vez havia representado um recuo em relação ao 0,8% de dezembro. 

As autoridades chinesas defendem uma estratégia de aumento do gasto interno no país, em particular durante o recente feriado do Ano Novo Lunar, quando o país registra o aumento das viagens e das compras.

O governo chinês anunciou uma meta de crescimento anual de 4,5% a 5% para 2026, o menor objetivo desde 1991, com exceção de 2020, quando não foi estabelecida uma meta de expansão, no momento em que a economia enfrentava o impacto da pandemia de covid-19.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mya/ceg/mas/cr/fp

Tópicos relacionados:

china economia inflacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay