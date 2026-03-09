China anuncia inflação de 1,3% em fevereiro, maior índice em três anos

O índice de preços ao consumidor na China aumentou 1,3% em fevereiro, o maior nível em três anos, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (9) pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O aumento supera o resultado de 0,2% registrado em janeiro, que por sua vez havia representado um recuo em relação ao 0,8% de dezembro.

As autoridades chinesas defendem uma estratégia de aumento do gasto interno no país, em particular durante o recente feriado do Ano Novo Lunar, quando o país registra o aumento das viagens e das compras.

O governo chinês anunciou uma meta de crescimento anual de 4,5% a 5% para 2026, o menor objetivo desde 1991, com exceção de 2020, quando não foi estabelecida uma meta de expansão, no momento em que a economia enfrentava o impacto da pandemia de covid-19.

