Catar prende mais de 300 pessoas que compartilharam imagens de ataques e 'boatos'

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/03/2026 06:34

As autoridades do Catar prenderam mais de 300 pessoas que compartilharam imagens e "informações enganosas" sobre os ataques do Irã contra o país, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira. 

As pessoas detidas "gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública", afirmou o ministério em um comunicado. 

O Catar, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, é alvo de ataques do Irã desde o início da guerra no Oriente Médio provocada pela ofensiva israelense-americana contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.

