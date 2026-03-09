Novo ataque americano contra suposta narcolancha no Pacífico deixa seis mortos
Um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação "envolvida em operações de narcotráfico" no Pacífico oriental deixou seis mortos no domingo (8), informou o Exército americano.
Com a operação, anunciada na rede social X pelo Comando Sul, o número de pessoas mortas desde setembro em ataques contra embarcações de supostos traficantes no Pacífico e no Caribe supera 150.
"A inteligência confirmou que a embarcação transitava por rotas de narcotráfico conhecidas no Pacífico oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", publicou no X o general Francis Donovan, que coordena o Comando Sul dos Estados Unidos.
O governo do presidente Donald Trump nunca apresentou evidências contundentes que permitam afirmar que os barcos atacados estavam efetivamente envolvidos em atividades de tráfico.
Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", porque aparentemente atingem civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.
