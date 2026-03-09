Assine
Internacional

Irã confiscará ativos de membros da diáspora que 'colaboram' com Israel e EUA

Repórter
09/03/2026 06:10

As autoridades do Irã pretendem confiscar ativos e aplicar sanções aos membros da diáspora iraniana suspeitos de "colaborar" com Israel e Estados Unidos na guerra, anunciou o Poder Judiciário nesta segunda-feira (9).

"Os iranianos no exterior que se alinham, apoiam e colaboram com o inimigo agressor americano-sionista ficarão expostos ao confisco de todos os seus bens e a outras sanções previstas em lei", afirmou a Procuradoria-Geral, citada pelo Mizan Online, o veículo digital do Poder Judiciário.

O Mizan Online faz referência a uma legislação aprovada após a guerra de 12 dias iniciada em junho de 2025 por Israel, à qual as forças dos Estados Unidos se juntaram brevemente, bombardeando instalações nucleares iranianas.

Os dois países iniciaram um novo ataque em 28 de fevereiro contra o Irã e mataram o líder supremo Ali Khamenei.

Teerã respondeu atacando com mísseis e drones os países do Golfo, em particular as bases militares e os interesses de Washington na região.

