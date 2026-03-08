Líbano registra combates após desembarque de tropas israelenses

Combates eram registrados na madrugada desta segunda-feira (9) no leste do Líbano, na fronteira com a Síria, onde tropas de Israel desembarcaram de helicópteros, segundo a agência nacional de notícias libanesa ANI.

Os confrontos aconteciam perto do povoado de Nabi Chit, uma área atacada na madrugada deste sábado por um comando de Israel que tentou resgatar o corpo de um aviador israelense capturado em 1986.

Mais cedo, uma fonte do Hezbollah disse à AFP que o movimento xiita libanês havia derrubado um helicóptero israelense nas montanhas ao leste de Baalbek.

O movimento informou que combatia as forças israelenses que desembarcaram no leste do Líbano.

