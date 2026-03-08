Assine
Ex-presidente da Colômbia nega vínculos com caso Epstein

08/03/2026 20:38

O ex-presidente da Colômbia Andrés Pastrana negou neste domingo qualquer vínculo com os crimes sexuais de Jeffrey Epstein, após a publicação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de arquivos que citam seu nome em viagens com o financista.

Pastrana, 71, é mencionado várias vezes em documentos desclassificados sobre os crimes de Epstein. O ex-presidente (1998-2002) era muito próximo de Washington durante seu governo.

O colombiano aparece como passageiro em voos privados de Epstein, e em e-mails que sugerem uma relação de confiança com o financista e com sua cúmplice, Ghislaine Maxwell.

Pastrana afirmou hoje que "não há absolutamente nada" ilegal em seus encontros, que teriam acontecido em Cuba, Estados Unidos e Irlanda, segundo os documentos. "Quem não deve, não teme", disse à Caracol Radio.

O ex-presidente afirma que os encontros com Epstein sempre tiveram um caráter formal, e que as acusações têm motivação política.

Veículos colombianos publicaram recentemente fotos que mostram Ghislaine vestindo um uniforme da Força Aérea Colombiana em 2002. A imprensa afirma que ela pilotou um helicóptero Black Hawk, e cita e-mails desclassificados em que ela diz ter atirado do alto contra "um grupo guerrilheiro" na Amazônia.

Pastrana admitiu que Ghislaine fez um voo breve, mas negou que ela tenha realizado ataques de dentro do helicóptero.

Tópicos relacionados:

colombia eua politica

