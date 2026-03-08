Assine
Polícia diz que explosivo improvisado foi lançado perto de protesto antimuçulmano em Nova York

AFP
AFP
08/03/2026 18:10

A polícia de Nova York informou neste domingo que um artefato caseiro lançado na véspera perto de manifestantes antimuçulmanos, em frente à residência do prefeito da cidade, era um explosivo improvisado funcional, "que poderia ter causado ferimentos graves ou morte".

Um homem identificado pela polícia como Emir Balat lançou dois dispositivos suspeitos perto de um protesto liderado por um influenciador de extrema direita contra a oração muçulmana em espaços públicos da cidade.

"A brigada de explosivos do Departamento de Polícia de Nova York fez uma análise preliminar do artefato usado ontem em um protesto e determinou que (...) era, de fato, um Artefato Explosivo Improvisado (AEI)", informou a polícia.

Dois homens foram detidos após o incidente, e permanecem sob custódia: Balat e Ibrahim Kayumi, que, supostamente, entregou o artefato ao primeiro.

O fato ocorreu depois que o influenciador de extrema direita Jake Lang organizou uma manifestação em frente à residência oficial do prefeito de Nova York, o muçulmano Zohran Mamdani. Lang protestava contra "a islamização" da cidade.

O protesto do influenciador reuniu cerca de 20 pessoas, enquanto uma contramanifestação atraiu cerca de 125.

