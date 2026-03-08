Villarreal vence Elche e segue na cola do Atlético de Madrid no Espanhol

El Villarreal, quarto colocado, venceu o Elche (17º) por 2 a 1 neste domingo (8) e se manteve com a mesma pontuação do Atlético de Madrid (3º) no Campeonato Espanhol.

Depois da vitória do Atlético sobre a Real Sociedad por 3 a 2 no sábado, o 'Submarino Amarelo' precisava vencer para chegar aos mesmos 54 pontos do time 'colchonero', que leva vantagem nos critérios de desempate.

Ambos estão a 13 pontos do líder Barcelona, com o Real Madrid na segunda posição com 63 pontos.

Os gols de Tajon Buchanan (31') e Santiago Mouriño (41') no primeiro tempo foram a recompensa de um domínio claro do Villarreal, embora tenha conseguido diminuir na reta final com André Silva (82').

"Nós relaxamos um pouco, estávamos dominando o jogo até a metade do segundo tempo, depois sofremos até o final e isso não pode acontecer", lamentou Mouriño após a partida.

Com a vitória, o Villarreal se consolida ainda mais na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões com 11 pontos de vantagem sobre o Betis (5º), que horas depois foi derrotado por 2 a 0 na visita ao Getafe (9º).

Também neste domingo, Sevilla (13º) e Rayo Vallecano (12º) empataram em 1 a 1 em duelos entre duas equipes que estão igualadas com 31 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2

Sábado, 7 de março

Osasuna - Mallorca 2 - 2

Levante - Girona 1 - 1

Atlético de Madrid - Real Sociedad 3 - 2

Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 1

Domingo, 8 de março

Villarreal - Elche 2 - 1

Getafe - Betis 2 - 0

Sevilla - Rayo Vallecano 1 - 1

(17h00) Valencia - Alavés

Segunda-feira, 9 de março

(17h00) Espanyol - Real Oviedo

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46

2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33

3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21

4. Villarreal 54 27 17 3 7 50 32 18

5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8

6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1

9. Getafe 35 27 10 5 12 23 29 -6

10. Athletic Bilbao 35 27 10 5 12 30 37 -7

11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0

12. Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 27 33 -6

13. Sevilla 31 27 8 7 12 35 42 -7

14. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15

15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12

16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

17. Elche 26 27 5 11 11 35 41 -6

18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13

19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16

20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27

