Villarreal vence Elche e segue na cola do Atlético de Madrid no Espanhol

AFP
AFP
Repórter
08/03/2026 17:25

El Villarreal, quarto colocado, venceu o Elche (17º) por 2 a 1 neste domingo (8) e se manteve com a mesma pontuação do Atlético de Madrid (3º) no Campeonato Espanhol.

Depois da vitória do Atlético sobre a Real Sociedad por 3 a 2 no sábado, o 'Submarino Amarelo' precisava vencer para chegar aos mesmos 54 pontos do time 'colchonero', que leva vantagem nos critérios de desempate.

Ambos estão a 13 pontos do líder Barcelona, com o Real Madrid na segunda posição com 63 pontos.

Os gols de Tajon Buchanan (31') e Santiago Mouriño (41') no primeiro tempo foram a recompensa de um domínio claro do Villarreal, embora tenha conseguido diminuir na reta final com André Silva (82').

"Nós relaxamos um pouco, estávamos dominando o jogo até a metade do segundo tempo, depois sofremos até o final e isso não pode acontecer", lamentou Mouriño após a partida.

Com a vitória, o Villarreal se consolida ainda mais na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões com 11 pontos de vantagem sobre o Betis (5º), que horas depois foi derrotado por 2 a 0 na visita ao Getafe (9º).

Também neste domingo, Sevilla (13º) e Rayo Vallecano (12º) empataram em 1 a 1 em duelos entre duas equipes que estão igualadas com 31 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   Celta Vigo - Real Madrid                       1 - 2

  

   Sábado, 7 de março

   Osasuna - Mallorca                             2 - 2

   Levante - Girona                               1 - 1

   Atlético de Madrid - Real Sociedad             3 - 2

   Athletic Bilbao - Barcelona                    0 - 1

  

   Domingo, 8 de março

   Villarreal - Elche                             2 - 1

   Getafe - Betis                                 2 - 0

   Sevilla - Rayo Vallecano                       1 - 1

   (17h00) Valencia - Alavés                           

  

   Segunda-feira, 9 de março

   (17h00) Espanyol - Real Oviedo                      

  

   Classificação:                Pts   J   G   N   P  bp  bc dif

    1. Barcelona               67  27  22   1   4  72  26  46

    2. Real Madrid             63  27  20   3   4  56  23  33

    3. Atlético de Madrid      54  27  16   6   5  46  25  21

    4. Villarreal              54  27  17   3   7  50  32  18

    5. Betis                   43  27  11  10   6  42  34   8

    6. Celta Vigo              40  27  10  10   7  37  30   7

    7. Espanyol                36  26  10   6  10  33  39  -6

    8. Real Sociedad           35  27   9   8  10  40  41  -1

    9. Getafe                  35  27  10   5  12  23  29  -6

   10. Athletic Bilbao         35  27  10   5  12  30  37  -7

   11. Osasuna                 34  27   9   7  11  32  32   0

   12. Rayo Vallecano          31  27   7  10  10  27  33  -6

   13. Sevilla                 31  27   8   7  12  35  42  -7

   14. Girona                  31  27   7  10  10  28  43 -15

   15. Valencia                29  26   7   8  11  27  39 -12

   16. Alavés                  27  26   7   6  13  23  34 -11

   17. Elche                   26  27   5  11  11  35  41  -6

   18. Mallorca                25  27   6   7  14  31  44 -13

   19. Levante                 22  27   5   7  15  29  45 -16

   20. Real Oviedo             17  26   3   8  15  16  43 -27

