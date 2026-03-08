Villarreal vence Elche e segue na cola do Atlético de Madrid no Espanhol
El Villarreal, quarto colocado, venceu o Elche (17º) por 2 a 1 neste domingo (8) e se manteve com a mesma pontuação do Atlético de Madrid (3º) no Campeonato Espanhol.
Depois da vitória do Atlético sobre a Real Sociedad por 3 a 2 no sábado, o 'Submarino Amarelo' precisava vencer para chegar aos mesmos 54 pontos do time 'colchonero', que leva vantagem nos critérios de desempate.
Ambos estão a 13 pontos do líder Barcelona, com o Real Madrid na segunda posição com 63 pontos.
Os gols de Tajon Buchanan (31') e Santiago Mouriño (41') no primeiro tempo foram a recompensa de um domínio claro do Villarreal, embora tenha conseguido diminuir na reta final com André Silva (82').
"Nós relaxamos um pouco, estávamos dominando o jogo até a metade do segundo tempo, depois sofremos até o final e isso não pode acontecer", lamentou Mouriño após a partida.
Com a vitória, o Villarreal se consolida ainda mais na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões com 11 pontos de vantagem sobre o Betis (5º), que horas depois foi derrotado por 2 a 0 na visita ao Getafe (9º).
Também neste domingo, Sevilla (13º) e Rayo Vallecano (12º) empataram em 1 a 1 em duelos entre duas equipes que estão igualadas com 31 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.
--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 6 de março
Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2
Sábado, 7 de março
Osasuna - Mallorca 2 - 2
Levante - Girona 1 - 1
Atlético de Madrid - Real Sociedad 3 - 2
Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 1
Domingo, 8 de março
Villarreal - Elche 2 - 1
Getafe - Betis 2 - 0
Sevilla - Rayo Vallecano 1 - 1
(17h00) Valencia - Alavés
Segunda-feira, 9 de março
(17h00) Espanyol - Real Oviedo
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21
4. Villarreal 54 27 17 3 7 50 32 18
5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8
6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1
9. Getafe 35 27 10 5 12 23 29 -6
10. Athletic Bilbao 35 27 10 5 12 30 37 -7
11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0
12. Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 27 33 -6
13. Sevilla 31 27 8 7 12 35 42 -7
14. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15
15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 27 5 11 11 35 41 -6
18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13
19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16
20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27
