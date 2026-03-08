Assine
Sabalenka atropela Cristian e vai às oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells

08/03/2026 17:25

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, derrotou com tranquilidade a romena Jaqueline Cristian (N.35) neste domingo (8) e avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 11 minutos.

A bielorrussa de 27 anos conseguiu 23 'winners' na partida e se mostrou satisfeita com sua atuação.

"Eu sabia que ela [Cristian] não se renderia facilmente", disse Sabalenka. "Por isso, eu estava super concentrada, especialmente no meu saque. Não queria dar muitas oportunidades a ela, então estou muito feliz com meu serviço, com o jogo e, com certeza, com a vitória.

A número 1 do mundo, que busca seu primeiro título em Indian Wells, vai enfrentar nas oitavas a japonesa Naomi Osaka (N.16) ou a colombiana Camisa Osorio (N.61).

