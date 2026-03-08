Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sunderland e Fulham caem nas oitavas de final da Copa da Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 16:50

compartilhe

SIGA

O Sunderland, surpreendido pelo Port Vale (3ª divisão), e o Fulham, derrotado em casa pelo Southampton (2ª), foram as vítimas ilustres deste domingo (8) nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ben Waine, torcedor desde pequeno do Newcastle, arquirrival do Sunderland, foi o herói do Port Vale ao marcar o único gol da partida aos 28 minutos.

Dessa forma, o Port Vale alcança as quartas de final da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 1954, para grande alegria de seu torcedor mais famoso e presidente honorário, o cantor Robbie Williams, que cresceu perto do estádio do clube em Burslem.

Por sua vez, a vitória do Southampton no estádio do Fulham se deu graças a um gol de pênalti de Ross Stewart nos acréscimos (90+1').

No outro jogo deste domingo, o Leeds confirmou seu favoritismo ao vencer o Norwich, da segunda divisão, por 3 a 0.

Entre sexta-feira e sábado, quatro grandes equipes conseguiram se classificar para as quartas de final: Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City.

De todos eles, o Chelsea foi o que mais sofreu, precisando da prorrogação para vencer o Wrexham (segunda divisão) por 4 a 2, enquanto o Manchester City garantiu vaga com uma vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle.

-- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

Sexta-feira:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2

Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)

Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3

Domingo:

Fulham - (+) Southampton 0 - 1

(+) Port Vale - Sunderland 1 - 0

(+) Leeds - Norwich City 3 - 0

Segunda-feira:

(16h30) West Ham - Brentford

(+): classificado para as quartas de final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/ag/cb

Tópicos relacionados:

copa eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay