Sunderland e Fulham caem nas oitavas de final da Copa da Inglaterra
O Sunderland, surpreendido pelo Port Vale (3ª divisão), e o Fulham, derrotado em casa pelo Southampton (2ª), foram as vítimas ilustres deste domingo (8) nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.
Ben Waine, torcedor desde pequeno do Newcastle, arquirrival do Sunderland, foi o herói do Port Vale ao marcar o único gol da partida aos 28 minutos.
Dessa forma, o Port Vale alcança as quartas de final da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 1954, para grande alegria de seu torcedor mais famoso e presidente honorário, o cantor Robbie Williams, que cresceu perto do estádio do clube em Burslem.
Por sua vez, a vitória do Southampton no estádio do Fulham se deu graças a um gol de pênalti de Ross Stewart nos acréscimos (90+1').
No outro jogo deste domingo, o Leeds confirmou seu favoritismo ao vencer o Norwich, da segunda divisão, por 3 a 0.
Entre sexta-feira e sábado, quatro grandes equipes conseguiram se classificar para as quartas de final: Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City.
De todos eles, o Chelsea foi o que mais sofreu, precisando da prorrogação para vencer o Wrexham (segunda divisão) por 4 a 2, enquanto o Manchester City garantiu vaga com uma vitória por 3 a 1 sobre o Newcastle.
-- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):
Sexta-feira:
Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3
Sábado:
Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2
Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)
Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3
Domingo:
Fulham - (+) Southampton 0 - 1
(+) Port Vale - Sunderland 1 - 0
(+) Leeds - Norwich City 3 - 0
Segunda-feira:
(16h30) West Ham - Brentford
(+): classificado para as quartas de final.
