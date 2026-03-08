Assine
Roma perde para Genoa e sai do G4 do Italiano

08/03/2026 16:38

A Roma visitou o Genoa neste domingo (8) e foi derrotada por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que tirou a equipe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Um gol de pênalti do meia-atacante brasileiro Junior Messias colocou o Genoa em vantagem no início do segundo tempo (52'), mas a Roma empatou pouco depois, com o marfinense Evan Ndicka (55').

No segundo tempo, a dez minutos do apito final, o português Vitinha (80') marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Com este inesperado tropeço, a Roma cai da quarta para a quinta colocação e sai do G4.

O time da capital soma os mesmos 51 pontos do Como, que no sábado derrotou o Cagliari por 2 a 1 e leva vantagem sobre os 'giallorossi' no saldo de gols (+25 contra +17).

A Juventus (6ª), que também está na briga pela quarta posição, goleou o lanterna Pisa por 4 a 0 e aparece logo atrás com 50 pontos.

O Genoa, comandado pelo ex-jogador da Roma Daniele De Rossi, subiu da 16ª para a 13ª posição na tabela, abrindo seis pontos em relação à zona de rebaixamento.

Nos demais jogos disputados neste domingo, a Fiorentina (17ª) ficou no 0 a 0 em casa com o Parma (12º) e o Hellas Verona ganhou fôlego com a vitória por 2 a 1 na visita ao Bologna (8º), assim como o Lecce, que bateu a Cremonese (18ª) pelo mesmo placar.

O jogo mais aguardado desta 28ª rodada é o 'Derby della Madonnina' entre os líderes e arquirrivais Milan (2º) e Inter de Milão (1º).

A Inter ocupa a ponta da tabela com dez pontos de vantagem sobre os 'rossoneri', que precisam da vitória para dar emoção à luta pelo 'Scudetto'.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   Napoli - Torino                                2 - 1

  

   Sábado, 7 de março

   Cagliari - Como                                1 - 2

   Atalanta - Udinese                             2 - 2

   Juventus - Pisa                                4 - 0

  

   Domingo, 8 de março

   Lecce - Cremonese                              2 - 1

   Bologna - Hellas Verona                        1 - 2

   Fiorentina - Parma                             0 - 0

   Genoa - Roma                                   2 - 1

   (16h45) Milan - Inter                               

  

   Segunda-feira, 9 de março

   (16h45) Lazio - Sassuolo                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   67  27  22   1   4  64  21  43

    2. Milan                   57  27  16   9   2  43  20  23

    3. Napoli                  56  28  17   5   6  43  29  14

    4. Como                    51  28  14   9   5  46  21  25

    5. Roma                    51  28  16   3   9  38  21  17

    6. Juventus                50  28  14   8   6  50  28  22

    7. Atalanta                46  28  12  10   6  39  26  13

    8. Bologna                 39  28  11   6  11  37  34   3

    9. Sassuolo                38  27  11   5  11  34  36  -2

   10. Udinese                 36  28  10   6  12  33  41  -8

   11. Lazio                   34  27   8  10   9  26  27  -1

   12. Parma                   34  28   8  10  10  20  32 -12

   13. Genoa                   30  28   7   9  12  34  40  -6

   14. Cagliari                30  28   7   9  12  30  38  -8

   15. Torino                  30  28   8   6  14  28  49 -21

   16. Lecce                   27  28   7   6  15  20  37 -17

   17. Fiorentina              25  28   5  10  13  30  42 -12

   18. Cremonese               24  28   5   9  14  22  40 -18

   19. Hellas Verona           18  28   3   9  16  22  49 -27

   20. Pisa                    15  28   1  12  15  20  48 -28

