Roma perde para Genoa e sai do G4 do Italiano

A Roma visitou o Genoa neste domingo (8) e foi derrotada por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que tirou a equipe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Um gol de pênalti do meia-atacante brasileiro Junior Messias colocou o Genoa em vantagem no início do segundo tempo (52'), mas a Roma empatou pouco depois, com o marfinense Evan Ndicka (55').

No segundo tempo, a dez minutos do apito final, o português Vitinha (80') marcou o gol da vitória dos donos da casa.

Com este inesperado tropeço, a Roma cai da quarta para a quinta colocação e sai do G4.

O time da capital soma os mesmos 51 pontos do Como, que no sábado derrotou o Cagliari por 2 a 1 e leva vantagem sobre os 'giallorossi' no saldo de gols (+25 contra +17).

A Juventus (6ª), que também está na briga pela quarta posição, goleou o lanterna Pisa por 4 a 0 e aparece logo atrás com 50 pontos.

O Genoa, comandado pelo ex-jogador da Roma Daniele De Rossi, subiu da 16ª para a 13ª posição na tabela, abrindo seis pontos em relação à zona de rebaixamento.

Nos demais jogos disputados neste domingo, a Fiorentina (17ª) ficou no 0 a 0 em casa com o Parma (12º) e o Hellas Verona ganhou fôlego com a vitória por 2 a 1 na visita ao Bologna (8º), assim como o Lecce, que bateu a Cremonese (18ª) pelo mesmo placar.

O jogo mais aguardado desta 28ª rodada é o 'Derby della Madonnina' entre os líderes e arquirrivais Milan (2º) e Inter de Milão (1º).

A Inter ocupa a ponta da tabela com dez pontos de vantagem sobre os 'rossoneri', que precisam da vitória para dar emoção à luta pelo 'Scudetto'.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Napoli - Torino 2 - 1

Sábado, 7 de março

Cagliari - Como 1 - 2

Atalanta - Udinese 2 - 2

Juventus - Pisa 4 - 0

Domingo, 8 de março

Lecce - Cremonese 2 - 1

Bologna - Hellas Verona 1 - 2

Fiorentina - Parma 0 - 0

Genoa - Roma 2 - 1

(16h45) Milan - Inter

Segunda-feira, 9 de março

(16h45) Lazio - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Napoli 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25

5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17

6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22

7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13

8. Bologna 39 28 11 6 11 37 34 3

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

12. Parma 34 28 8 10 10 20 32 -12

13. Genoa 30 28 7 9 12 34 40 -6

14. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8

15. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

16. Lecce 27 28 7 6 15 20 37 -17

17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12

18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18

19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27

20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28

