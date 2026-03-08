Roma perde para Genoa e sai do G4 do Italiano
A Roma visitou o Genoa neste domingo (8) e foi derrotada por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que tirou a equipe da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.
Um gol de pênalti do meia-atacante brasileiro Junior Messias colocou o Genoa em vantagem no início do segundo tempo (52'), mas a Roma empatou pouco depois, com o marfinense Evan Ndicka (55').
No segundo tempo, a dez minutos do apito final, o português Vitinha (80') marcou o gol da vitória dos donos da casa.
Com este inesperado tropeço, a Roma cai da quarta para a quinta colocação e sai do G4.
O time da capital soma os mesmos 51 pontos do Como, que no sábado derrotou o Cagliari por 2 a 1 e leva vantagem sobre os 'giallorossi' no saldo de gols (+25 contra +17).
A Juventus (6ª), que também está na briga pela quarta posição, goleou o lanterna Pisa por 4 a 0 e aparece logo atrás com 50 pontos.
O Genoa, comandado pelo ex-jogador da Roma Daniele De Rossi, subiu da 16ª para a 13ª posição na tabela, abrindo seis pontos em relação à zona de rebaixamento.
Nos demais jogos disputados neste domingo, a Fiorentina (17ª) ficou no 0 a 0 em casa com o Parma (12º) e o Hellas Verona ganhou fôlego com a vitória por 2 a 1 na visita ao Bologna (8º), assim como o Lecce, que bateu a Cremonese (18ª) pelo mesmo placar.
O jogo mais aguardado desta 28ª rodada é o 'Derby della Madonnina' entre os líderes e arquirrivais Milan (2º) e Inter de Milão (1º).
A Inter ocupa a ponta da tabela com dez pontos de vantagem sobre os 'rossoneri', que precisam da vitória para dar emoção à luta pelo 'Scudetto'.
--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 6 de março
Napoli - Torino 2 - 1
Sábado, 7 de março
Cagliari - Como 1 - 2
Atalanta - Udinese 2 - 2
Juventus - Pisa 4 - 0
Domingo, 8 de março
Lecce - Cremonese 2 - 1
Bologna - Hellas Verona 1 - 2
Fiorentina - Parma 0 - 0
Genoa - Roma 2 - 1
(16h45) Milan - Inter
Segunda-feira, 9 de março
(16h45) Lazio - Sassuolo
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43
2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23
3. Napoli 56 28 17 5 6 43 29 14
4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25
5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17
6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22
7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13
8. Bologna 39 28 11 6 11 37 34 3
9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2
10. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8
11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1
12. Parma 34 28 8 10 10 20 32 -12
13. Genoa 30 28 7 9 12 34 40 -6
14. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8
15. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21
16. Lecce 27 28 7 6 15 20 37 -17
17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12
18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18
19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27
20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28
