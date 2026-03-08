Eintracht empata com St Pauli e segue distante da zona das copas europeias
O Eintracht Frankfurt perdeu uma grande oportunidade de se aproximar da zona de classificação para as copas europeias com um decepcionante empate sem gols na visita neste domingo (8) ao St. Pauli (16º), que luta contra o rebaixamento, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.
O time de Frankfurt está na sétima posição e permanece nove pontos atrás do Bayer Leverkusen, que fecha o G6 e no sábado empatou em 3 a 3 com o Freiburg.
Desde a chegada do técnico espanhol Albert Riera, no final de janeiro, o Eintracht melhorou defensivamente, mas continua a ter muitos problemas no ataque.
No outro jogo disputado neste domingo, que fechou a 25ª rodada, o Werder Bremen (13º) saiu da zona de rebaixamento com a goleada fora de casa sobre o Union Berlin (11º) por 4 a 1.
A equipe da capital abriu o placar aos 18 minutos com um gol de pênalti de Derrick Köhn, mas logo em seguida o Union ficou com dez jogadores pela expulsão de Andras Schäfer (19').
O Werder conseguiu a virada ainda antes do intervalo marcando com Olivier Deman (31') e Jens Stage (35'), e sacramentou a goleada no segundo tempo com os gols de Marco Grüll (66') e Patrice Covic (90+4').
Também foi notícia no futebol alemão a troca de comando no Wolfsburg, vice-lanterna e que corre sério risco de rebaixamento.
O técnico Daniel Bauer foi demitido e, pouco depois, o clube anunciou Dieter Hecking como substituto.
Na luta pelo título, o Bayern de Munique, líder isolado, jogou na sexta-feira e goleou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1.
A vitória manteve o time bávaro com 11 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que no sábado derrotou o Colônia por 2 a 1.
--- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira, 6 de março
Bayern de Munique - B. Mönchengladbach 4 - 1
Sábado, 7 de março
Heidenheim - Hoffenheim 2 - 4
RB Leipzig - Augsburg 2 - 1
Mainz - Stuttgart 2 - 2
Wolfsburg - Hamburgo 1 - 2
Freiburg - Bayer Leverkusen 3 - 3
Colônia - Borussia Dortmund 1 - 2
Domingo, 8 de março
St Pauli - Eintracht Frankfurt 0 - 0
Union Berlin - Werder Bremen 1 - 4
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 66 25 21 3 1 92 24 68
2. Borussia Dortmund 55 25 16 7 2 53 26 27
3. Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 20
4. Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 16
5. RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 14
6. Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 16
7. Eintracht Frankfurt 35 25 9 8 8 48 49 -1
8. Freiburg 34 25 9 7 9 37 42 -5
9. Augsburg 31 25 9 4 12 31 43 -12
10. Hamburgo 29 25 7 8 10 28 36 -8
11. Union Berlin 28 25 7 7 11 30 42 -12
12. B. Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15
13. Werder Bremen 25 25 6 7 12 29 45 -16
14. Colônia 24 25 6 6 13 34 43 -9
15. Mainz 24 25 5 9 11 29 41 -12
16. St Pauli 24 25 6 6 13 23 40 -17
17. Wolfsburg 20 25 5 5 15 34 55 -21
18. Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33
