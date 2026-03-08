Assine
Eintracht empata com St Pauli e segue distante da zona das copas europeias

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 16:26

O Eintracht Frankfurt perdeu uma grande oportunidade de se aproximar da zona de classificação para as copas europeias com um decepcionante empate sem gols na visita neste domingo (8) ao St. Pauli (16º), que luta contra o rebaixamento, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

O time de Frankfurt está na sétima posição e permanece nove pontos atrás do Bayer Leverkusen, que fecha o G6 e no sábado empatou em 3 a 3 com o Freiburg.

Desde a chegada do técnico espanhol Albert Riera, no final de janeiro, o Eintracht melhorou defensivamente, mas continua a ter muitos problemas no ataque.

No outro jogo disputado neste domingo, que fechou a 25ª rodada, o Werder Bremen (13º) saiu da zona de rebaixamento com a goleada fora de casa sobre o Union Berlin (11º) por 4 a 1.

A equipe da capital abriu o placar aos 18 minutos com um gol de pênalti de Derrick Köhn, mas logo em seguida o Union ficou com dez jogadores pela expulsão de Andras Schäfer (19').

O Werder conseguiu a virada ainda antes do intervalo marcando com Olivier Deman (31') e Jens Stage (35'), e sacramentou a goleada no segundo tempo com os gols de Marco Grüll (66') e Patrice Covic (90+4').

Também foi notícia no futebol alemão a troca de comando no Wolfsburg, vice-lanterna e que corre sério risco de rebaixamento.

O técnico Daniel Bauer foi demitido e, pouco depois, o clube anunciou Dieter Hecking como substituto.

Na luta pelo título, o Bayern de Munique, líder isolado, jogou na sexta-feira e goleou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1.

A vitória manteve o time bávaro com 11 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que no sábado derrotou o Colônia por 2 a 1.

--- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   Bayern de Munique - B. Mönchengladbach         4 - 1

  

   Sábado, 7 de março

   Heidenheim - Hoffenheim                        2 - 4

   RB Leipzig - Augsburg                          2 - 1

   Mainz - Stuttgart                              2 - 2

   Wolfsburg - Hamburgo                           1 - 2

   Freiburg - Bayer Leverkusen                    3 - 3

   Colônia - Borussia Dortmund                    1 - 2

  

   Domingo, 8 de março

   St Pauli - Eintracht Frankfurt                 0 - 0

   Union Berlin - Werder Bremen                   1 - 4

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       66  25  21   3   1  92  24  68

    2. Borussia Dortmund       55  25  16   7   2  53  26  27

    3. Hoffenheim              49  25  15   4   6  53  33  20

    4. Stuttgart               47  25  14   5   6  50  34  16

    5. RB Leipzig              47  25  14   5   6  48  34  14

    6. Bayer Leverkusen        44  25  13   5   7  48  32  16

    7. Eintracht Frankfurt     35  25   9   8   8  48  49  -1

    8. Freiburg                34  25   9   7   9  37  42  -5

    9. Augsburg                31  25   9   4  12  31  43 -12

   10. Hamburgo                29  25   7   8  10  28  36  -8

   11. Union Berlin            28  25   7   7  11  30  42 -12

   12. B. Mönchengladbach      25  25   6   7  12  28  43 -15

   13. Werder Bremen           25  25   6   7  12  29  45 -16

   14. Colônia                 24  25   6   6  13  34  43  -9

   15. Mainz                   24  25   5   9  11  29  41 -12

   16. St Pauli                24  25   6   6  13  23  40 -17

   17. Wolfsburg               20  25   5   5  15  34  55 -21

   18. Heidenheim              14  25   3   5  17  24  57 -33



