Mais de meio milhão de deslocados pela guerra no Líbano

Mais de meio milhão de pessoas foram deslocadas pelos bombardeios israelenses contra o Líbano, informaram neste domingo (8) as autoridades libanesas, em um cenário de intensos ataques aéreos, que começaram na segunda-feira em resposta aos ataques do movimento pró-iraniano Hezbollah.

No total, 517.000 pessoas deslocadas foram registradas no país, incluindo 117.000 abrigadas em centros de acolhimento, declarou a ministra de Assuntos Sociais, Haneen Sayed.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lom-cl/sva/eg/an/fp