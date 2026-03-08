Clássico escocês termina com batalha campal entre torcedores

Torcedores do Celtic e do Rangers entraram em confronto no gramado do Ibrox Stadium ao final do duelo de quartas de final da Copa da Escócia disputado neste domingo (8).

A confusão começou após a classificação do Celtic nos pênaltis (4-2 depois de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação), quando dezenas de torcedores do time, que jogava como visitante, invadiram o campo para comemorar.

Isso provocou a invasão dos torcedores do Rangers, que tentaram atacar seus rivais lançando objetos e com fogos de artifício antes de a polícia e os responsáveis pela segurança conseguirem formar um cordão de isolamento no campo.

Os torcedores continuaram trocando insultos de lado a lado da barreira antes que a ordem fosse restabelecida.

O jogo deste domingo foi o primeiro 'Old Firm' (como é conhecido o clássico entre os dois maiores clubes da Escócia) em quase uma década com uma grande quantidade de ingressos reservados para os torcedores visitantes que foram proibidos de entrar no Ibrox Stadium em 2023, após uma série de incidentes entre as duas torcidas.

A medida foi um teste para um possível retorno de um número maior de torcedores do Celtic, mas é pouco provável que o plano vá adiante com os tumultos após a partida.

O Celtic avançou à semifinal da Copa da Escócia apesar de não ter acertado um único chute ao gol nos 120 minutos de bola rolando.

O Rangers dominou a partida, acumulando 24 finalizações, e inclusive teve um gol anulado pelo VAR após um toque de mão de Emmanuel Fernandez na prorrogação.

Na decisão por pênaltis, Tomas Cvancara converteu a cobrança que selou a vitória do Celtic, antes que o caos se instaurasse.

A eliminação foi um duro golpe para o Rangers, que no domingo passado, pelo Campeonato Escocês, no mesmo Ibrox Stadium, vencia o 'Old Firm' no intervalo por 2 a 0 e cedeu o empate em 2 a 2 no segundo tempo.

Pela primeira vez em muitos anos, Rangers e Celtic podem deixar escapar o título escocês, com o Hearts liderando o campeonato.

Os dois maiores clubes do país estão acostumados a dividir os títulos na Escócia (55 cada). A última vez que outra equipe venceu o campeonato foi na temporada 1984/1985, quando o Aberdeen foi o campeão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

smg/jc/mcd/dr/cb