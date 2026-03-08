Lucas Pinheiro Braathen termina em 3º no slalom de Kranjska Gora

O campeão olímpico Lucas Pinheiro Braathen voltou a subir no pódio na Copa do Mundo de esqui neste domingo (8), ao ficar em terceiro na prova do slalom disputada em Kranjska Gora, na Eslovênia.

Lucas Pinheiro ficou apenas quatro centésimos de segundo atrás do vencedor, o norueguês Atle Lie McGrath, que terminou à frente de seu compatriota Henrik Kristoffernsen, segundo colocado.

Na primeira decida, o brasileiro ficou 17 centésimos atrás de McGrath, uma diferença que não conseguiu recuperar na segunda tentativa. E Kristoffernsen terminou a prova a um centésimo do campeão.

A diferença de McGrath para o décimo colocado foi de apenas meio segundo, o que dá ideia do equilíbrio da competição.

Com esta vitória, Atle Lie McGrath assume a primeira posição na classificação da Copa do Mundo de slalom com 552 pontos, à frente de Lucas Pinheiro, com 511.

Resta apenas uma prova de slalom para terminar a temporada, daqui a pouco mais de duas semanas em Hafjell, na Noruega, com 100 pontos para o vencedor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/ig/mcd/ahg/cb