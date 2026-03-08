Lens vence Mets e fica a um ponto do líder PSG

O Lens devolveu a emoção à luta pelo título do Campeonato Francês ao vencer o lanterna Metz por 3 a 0 neste domingo (8), pela 25ª rodada, e agora está a um ponto do líder Paris Saint-Germain.

O 'Sang et Or', que ocupa a segunda posição na tabela, havia começado a rodada quatro pontos atrás do PSG, que na sexta-feira foi derrotado em casa pelo Monaco por 3 a 1.

A vitória deste domingo veio através de boas jogadas coletivas que terminaram nos gols de Saud Abdulhamid (44'), Florian Thauvin (46') e Amadou Haidara (52').

Assim, o Lens volta a vencer no campeonato depois de ter somado apenas um ponto nas duas rodadas anteriores.

A semana foi muito positiva para a equipe, que na quinta-feira se classificou para a semifinal da Copa da França, eliminando um dos times que vive melhor fase no país, o Lyon, nos pênaltis.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

PSG - Monaco 1 - 3

Sábado, 7 de março

Nantes - Angers 0 - 1

Auxerre - Strasbourg 0 - 0

Toulouse - Olympique de Marselha 0 - 1

Domingo, 8 de março

Lens - Metz 3 - 0

(13h15) Brest - Le Havre

Nice - Rennes

Lille - Lorient

(16h45) Lyon - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 56 25 18 2 5 48 21 27

3. Olympique de Marselha 46 25 14 4 7 52 33 19

4. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

5. Monaco 40 25 12 4 9 43 37 6

6. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

7. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

8. Strasbourg 36 25 10 6 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7

12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris FC 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Nice 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 19 25 4 7 14 19 35 -16

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 25 3 4 18 22 56 -34

