Lens vence Mets e fica a um ponto do líder PSG

08/03/2026 13:46

O Lens devolveu a emoção à luta pelo título do Campeonato Francês ao vencer o lanterna Metz por 3 a 0 neste domingo (8), pela 25ª rodada, e agora está a um ponto do líder Paris Saint-Germain.

O 'Sang et Or', que ocupa a segunda posição na tabela, havia começado a rodada quatro pontos atrás do PSG, que na sexta-feira foi derrotado em casa pelo Monaco por 3 a 1.

A vitória deste domingo veio através de boas jogadas coletivas que terminaram nos gols de Saud Abdulhamid (44'), Florian Thauvin (46') e Amadou Haidara (52').

Assim, o Lens volta a vencer no campeonato depois de ter somado apenas um ponto nas duas rodadas anteriores.

A semana foi muito positiva para a equipe, que na quinta-feira se classificou para a semifinal da Copa da França, eliminando um dos times que vive melhor fase no país, o Lyon, nos pênaltis.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   PSG - Monaco                                   1 - 3

  

   Sábado, 7 de março

   Nantes - Angers                                0 - 1

   Auxerre - Strasbourg                           0 - 0

   Toulouse - Olympique de Marselha               0 - 1

  

   Domingo, 8 de março

   Lens - Metz                                    3 - 0

   (13h15) Brest - Le Havre                            

           Nice - Rennes                               

           Lille - Lorient                             

   (16h45) Lyon - Paris FC

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     57  25  18   3   4  54  22  32

    2. Lens                    56  25  18   2   5  48  21  27

    3. Olympique de Marselha   46  25  14   4   7  52  33  19

    4. Lyon                    45  24  14   3   7  39  26  13

    5. Monaco                  40  25  12   4   9  43  37   6

    6. Lille                   40  24  12   4   8  37  31   6

    7. Rennes                  40  24  11   7   6  38  35   3

    8. Strasbourg              36  25  10   6   9  40  31   9

    9. Brest                   33  24   9   6   9  32  34  -2

   10. Lorient                 33  24   8   9   7  34  38  -4

   11. Angers                  32  25   9   5  11  23  30  -7

   12. Toulouse                31  25   8   7  10  33  29   4

   13. Le Havre                26  24   6   8  10  20  30 -10

   14. Paris FC                26  24   6   8  10  28  40 -12

   15. Nice                    24  24   6   6  12  30  44 -14

   16. Auxerre                 19  25   4   7  14  19  35 -16

   17. Nantes                  17  25   4   5  16  22  42 -20

   18. Metz                    13  25   3   4  18  22  56 -34

