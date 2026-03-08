Dois soldados israelenses morrem em combate no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou neste domingo (8) a morte de dois soldados durante combates no sul do Líbano, as primeiras baixas registradas entre os militares do país desde o início, em 2 de março, da ofensiva contra a milícia pró-iraniana Hezbollah no país vizinho.

Um sargento de 38 anos morreu "no sul do Líbano", afirma um comunicado, que menciona, sem revelar detalhes, o falecimento de "outro soldado" na mesma operação.

