Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dois soldados israelenses morrem em combate no sul do Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 10:30

compartilhe

SIGA

O Exército israelense anunciou neste domingo (8) a morte de dois soldados durante combates no sul do Líbano, as primeiras baixas registradas entre os militares do país desde o início, em 2 de março, da ofensiva contra a milícia pró-iraniana Hezbollah no país vizinho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um sargento de 38 anos morreu "no sul do Líbano", afirma um comunicado, que menciona, sem revelar detalhes, o falecimento de "outro soldado" na mesma operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

acc-anr/sg/cab/erl/ahg/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay