Testemunhas relatam explosões em Abu Dhabi

Várias explosões abalaram neste domingo (8) Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, informaram testemunhas à AFP, no nono dia da guerra regional desencadeada por uma ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, que respondeu com represálias. 

Abu Dhabi é alvo de ataques frequentes. Antes das novas explosões, o governo dos Emirados Árabes Unidos afirmou que, neste domingo, o país foi alvo de 17 mísseis, dos quais 16 foram interceptados e um caiu no mar, e de 117 drones, 113 deles  bloqueados e quatro que caíram no território emiradense.

