Ataque de colonos israelenses na Cisjordânia mata três palestinos

Um ataque de colonos israelenses na Cisjordânia ocupada deixou três mortos, anunciaram neste domingo (8) as autoridades palestinas e o Exército israelense, no segundo incidente registrado em dois dias.

Um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde palestino afirma que colonos israelenses mataram a tiros Thaer Faruq Hamayel, 24 anos, e Farea Jawdat Hamayel, 57, na localidade de Abu Falah, ao nordeste de Ramallah.

O vice-presidente palestino Husein al Sheikh condenou o "brutal ataque contra cidadãos inocentes" e afirmou que três pessoas morreram e sete ficaram feridas, segundo uma mensagem na rede social X.

O Exército israelense anunciou que militares foram enviados à região de Abu Falah "após um relato de palestinos atacados por civis israelenses perto de residências".

"Mais tarde, foi informado que dois palestinos morreram por disparos. E também foi informado que outro palestino morreu por asfixia", afirma um comunicado.

"Este é um incidente inaceitável", declarou o general Avi Bluth, comandante do Exército israelense na Cisjordânia. "Haverá tolerância zero com civis que fazem justiça com as próprias mãos", acrescentou.

A violência na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, disparou desde o ataque do grupo islamista palestino Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra de Gaza em outubro de 2023. E continuou apesar do cessar-fogo.

No sábado, as autoridades locais informaram que colonos israelenses mataram a tiros um palestino e feriram seu irmão em um ataque a outra localidade da Cisjordânia, Wadi al Rakhim.

Desde o início da guerra de Gaza, tropas ou colonos israelenses mataram pelo menos 1.043 palestinos, muitos deles milicianos, mas também dezenas de civis, na Cisjordânia, segundo um balanço da AFP baseado em números do Ministério da Saúde palestino.

Ao menos 45 israelenses, entre soldados e civis, morreram em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo dados oficiais do Estado hebreu.

