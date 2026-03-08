Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Explosões ouvidas em Tel Aviv após alerta de mísseis iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 09:32

compartilhe

SIGA

Várias explosões foram ouvidas em Tel Aviv, no centro de Israel, no início da tarde de domingo, informaram jornalistas da AFP após um alerta do Exército para o lançamento de mísseis a partir do Irã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há pouco tempo, o Exército israelense identificou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel", afirmou o Exército em um comunicado. 

A nota acrescenta que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sg/hba/mdh/erl/eg/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay