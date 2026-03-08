Explosões ouvidas em Tel Aviv após alerta de mísseis iranianos
Várias explosões foram ouvidas em Tel Aviv, no centro de Israel, no início da tarde de domingo, informaram jornalistas da AFP após um alerta do Exército para o lançamento de mísseis a partir do Irã.
"Há pouco tempo, o Exército israelense identificou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel", afirmou o Exército em um comunicado.
A nota acrescenta que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados.
