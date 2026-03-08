Ataques de drones contra mercados no Sudão deixam 33 mortos
Pelo menos 33 pessoas morreram em ataques com drones contra dois mercados de localidades no sudoeste do Sudão controladas por paramilitares, informou neste domingo (8) uma fonte médica à AFP.
Os ataques atingiram os mercados de Abu Zabad e Wad Banda, no estado de Kordofan Ocidental, parte de uma região que virou um campo de batalha na guerra de quase três anos entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar.
"Ontem, morreram 33 pessoas e 59 ficaram feridas", declarou um médico do hospital de Abu Zabad, um dos poucos em funcionamento na região, por meio de uma conexão Starlink.
Trinta feridos continuam internados, acrescentou o médico, que pediu para não ter o nome revelado.
Hamad Abdullah, um morador de Abu Zabad, afirmou que ajudou a enterrar 20 pessoas após o que descreveu como um ataque com drones do Exército contra o mercado local.
"Quatro delas eram meus parentes que trabalhavam no mercado", declarou à AFP.
Uma fonte militar desmentiu as acusações.
"As Forças Armadas não bombardeiam áreas civis", declarou a fonte à AFP. "É uma mentira sem fundamento. Atacamos apenas os rebeldes, seus equipamentos e depósitos de armas", afirmou a fonte, que pediu para permanecer sob anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa.
Desde o início da guerra, em abril de 2023, as partes são acusadas de crimes de guerra, como ataques contra civis e bombardeios indiscriminados em áreas residenciais.
Dezenas de milhares de pessoas morreram na guerra, que forçou o deslocamento de mais de 11 milhões de habitantes e, segundo a ONU, provocou uma crise alimentar generalizada e fome em algumas regiões.
