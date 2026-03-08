Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques de drones contra mercados no Sudão deixam 33 mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 08:56

compartilhe

SIGA

Pelo menos 33 pessoas morreram em ataques com drones contra dois mercados de localidades no sudoeste do Sudão controladas por paramilitares, informou neste domingo (8) uma fonte médica à AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os ataques atingiram os mercados de Abu Zabad e Wad Banda, no estado de Kordofan Ocidental, parte de uma região que virou um campo de batalha na guerra de quase três anos entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar. 

"Ontem, morreram 33 pessoas e 59 ficaram feridas", declarou um médico do hospital de Abu Zabad, um dos poucos em funcionamento na região, por meio de uma conexão Starlink.

Trinta feridos continuam internados, acrescentou o médico, que pediu para não ter o nome revelado.

Hamad Abdullah, um morador de Abu Zabad, afirmou que ajudou a enterrar 20 pessoas após o que descreveu como um ataque com drones do Exército contra o mercado local.

"Quatro delas eram meus parentes que trabalhavam no mercado", declarou à AFP.

Uma fonte militar desmentiu as acusações.

"As Forças Armadas não bombardeiam áreas civis", declarou a fonte à AFP. "É uma mentira sem fundamento. Atacamos apenas os rebeldes, seus equipamentos e depósitos de armas", afirmou a fonte, que pediu para permanecer sob anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa.

Desde o início da guerra, em abril de 2023, as partes são acusadas de crimes de guerra, como ataques contra civis e bombardeios indiscriminados em áreas residenciais. 

Dezenas de milhares de pessoas morreram na guerra, que forçou o deslocamento de mais de 11 milhões de habitantes e, segundo a ONU, provocou uma crise alimentar generalizada e fome em algumas regiões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-maf/axn/erl/jvb/fp

Tópicos relacionados:

conflito sudao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay