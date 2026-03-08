Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortos em bombardeios israelenses no Líbano sobe para 394

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/03/2026 08:45

compartilhe

SIGA

Os bombardeios israelenses no Líbano mataram 394 pessoas em uma semana, incluindo 83 crianças e 42 mulheres, anunciou neste domingo (8) o ministro da Saúde, Rakan Rakan Naseredin, em uma entrevista coletiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O balanço anterior, divulgado no sábado, era de 294 mortos desde que o Líbano foi arrastado para a guerra regional por um ataque do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah contra Israel, na segunda-feira passada. 

O ministro da Saúde denunciou os ataques contra "as equipes médicas e as ambulâncias" e informou a morte de nove socorristas em uma semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-at/cab/erl/jvb/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay