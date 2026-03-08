Número de mortos em bombardeios israelenses no Líbano sobe para 394
Os bombardeios israelenses no Líbano mataram 394 pessoas em uma semana, incluindo 83 crianças e 42 mulheres, anunciou neste domingo (8) o ministro da Saúde, Rakan Rakan Naseredin, em uma entrevista coletiva.
O balanço anterior, divulgado no sábado, era de 294 mortos desde que o Líbano foi arrastado para a guerra regional por um ataque do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah contra Israel, na segunda-feira passada.
O ministro da Saúde denunciou os ataques contra "as equipes médicas e as ambulâncias" e informou a morte de nove socorristas em uma semana.
