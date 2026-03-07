Assine
Líbano anuncia quatro mortos em ataque a hotel de Beirute

07/03/2026 22:18

O Ministério da Saúde do Líbano informou neste domingo (8) que um ataque israelense a um hotel no centro de Beirute matou quatro pessoas e feriu outras dez.

Um fotógrafo da AFP que estava no hotel, de frente para o mar, observou um quarto com as janelas destruídas, enquanto forças de segurança isolavam a área.

Mais cedo, o Exército israelense anunciou que havia iniciado "uma nova onda de ataques em Beirute", mas afirmou que seu alvo era o subúrbio no sul da capital, reduto do grupo islamita pró-Irã Hezbollah.

guerra israel libano

