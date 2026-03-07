Líbano anuncia quatro mortos em ataque a hotel de Beirute
O Ministério da Saúde do Líbano informou neste domingo (8) que um ataque israelense a um hotel no centro de Beirute matou quatro pessoas e feriu outras dez.
Um fotógrafo da AFP que estava no hotel, de frente para o mar, observou um quarto com as janelas destruídas, enquanto forças de segurança isolavam a área.
Mais cedo, o Exército israelense anunciou que havia iniciado "uma nova onda de ataques em Beirute", mas afirmou que seu alvo era o subúrbio no sul da capital, reduto do grupo islamita pró-Irã Hezbollah.
