Olympique de Marselha vence Toulouse e sobe para 3º no Francês

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 20:10

O Olympique de Marselha se vingou do Toulouse, que o eliminou nos pênaltis nas quartas de final da Copa da França no meio de semana, com uma vitória por 1 a 0 neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

Na classificação, o Olympique sobe provisoriamente da quarta para a terceira posição, ultrapassando por um ponto o Lyon (4º), que no domingo recebe o Paris FC (14º).

O autor do único gol da partida foi o inglês Mason Greenwood, aos 17 minutos, com assistência do brasileiro Igor Paixão.

Greenwood marcou seu 15º gol no campeonato e se isolou na artilharia, à frente do argentino Joaquín Panichelli, do Strasbourg, que permanece com 14.

Foi o suficiente para o time de Marselha somar os três pontos contra um Toulouse que continua em má fase, com quatro derrotas e dois empates nas últimas seis rodadas.

O time do técnico Carles Martínez Novell tem apenas uma vitória até agora em 2026, no dia 17 de janeiro, contra o Nice (5 a 1).

Também neste sábado, o Strasbourg (8º) não passou de um empate sem gols com o Auxerre (16º) e perdeu uma oportunidade de se aproximar da zona de classificação para as copas europeias.

Mais cedo, o Nantes (17º) se complicou na luta contra o rebaixamento com a derrota em casa por 1 a 0 para o Angers (11º).

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   PSG - Monaco                                   1 - 3

  

   Sábado, 7 de março

   Nantes - Angers                                0 - 1

   Auxerre - Strasbourg                           0 - 0

   Toulouse - Olympique de Marselha               0 - 1

  

   Domingo, 8 de março

   (11h00) Lens - Metz                                 

   (13h15) Brest - Le Havre                            

           Nice - Rennes                               

           Lille - Lorient                             

   (16h45) Lyon - Paris FC

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     57  25  18   3   4  54  22  32

    2. Lens                    53  24  17   2   5  45  21  24

    3. Olympique de Marselha   46  25  14   4   7  52  33  19

    4. Lyon                    45  24  14   3   7  39  26  13

    5. Monaco                  40  25  12   4   9  43  37   6

    6. Lille                   40  24  12   4   8  37  31   6

    7. Rennes                  40  24  11   7   6  38  35   3

    8. Strasbourg              36  25  10   6   9  40  31   9

    9. Brest                   33  24   9   6   9  32  34  -2

   10. Lorient                 33  24   8   9   7  34  38  -4

   11. Angers                  32  25   9   5  11  23  30  -7

   12. Toulouse                31  25   8   7  10  33  29   4

   13. Le Havre                26  24   6   8  10  20  30 -10

   14. Paris FC                26  24   6   8  10  28  40 -12

   15. Nice                    24  24   6   6  12  30  44 -14

   16. Auxerre                 19  25   4   7  14  19  35 -16

   17. Nantes                  17  25   4   5  16  22  42 -20

   18. Metz                    13  24   3   4  17  22  53 -31

dr/iga/cb

