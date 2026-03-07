Olympique de Marselha vence Toulouse e sobe para 3º no Francês

O Olympique de Marselha se vingou do Toulouse, que o eliminou nos pênaltis nas quartas de final da Copa da França no meio de semana, com uma vitória por 1 a 0 neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Francês.

Na classificação, o Olympique sobe provisoriamente da quarta para a terceira posição, ultrapassando por um ponto o Lyon (4º), que no domingo recebe o Paris FC (14º).

O autor do único gol da partida foi o inglês Mason Greenwood, aos 17 minutos, com assistência do brasileiro Igor Paixão.

Greenwood marcou seu 15º gol no campeonato e se isolou na artilharia, à frente do argentino Joaquín Panichelli, do Strasbourg, que permanece com 14.

Foi o suficiente para o time de Marselha somar os três pontos contra um Toulouse que continua em má fase, com quatro derrotas e dois empates nas últimas seis rodadas.

O time do técnico Carles Martínez Novell tem apenas uma vitória até agora em 2026, no dia 17 de janeiro, contra o Nice (5 a 1).

Também neste sábado, o Strasbourg (8º) não passou de um empate sem gols com o Auxerre (16º) e perdeu uma oportunidade de se aproximar da zona de classificação para as copas europeias.

Mais cedo, o Nantes (17º) se complicou na luta contra o rebaixamento com a derrota em casa por 1 a 0 para o Angers (11º).

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

PSG - Monaco 1 - 3

Sábado, 7 de março

Nantes - Angers 0 - 1

Auxerre - Strasbourg 0 - 0

Toulouse - Olympique de Marselha 0 - 1

Domingo, 8 de março

(11h00) Lens - Metz

(13h15) Brest - Le Havre

Nice - Rennes

Lille - Lorient

(16h45) Lyon - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Olympique de Marselha 46 25 14 4 7 52 33 19

4. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

5. Monaco 40 25 12 4 9 43 37 6

6. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

7. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

8. Strasbourg 36 25 10 6 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Angers 32 25 9 5 11 23 30 -7

12. Toulouse 31 25 8 7 10 33 29 4

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris FC 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Nice 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 19 25 4 7 14 19 35 -16

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/iga/cb