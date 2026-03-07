Assine
Trump responsabiliza Irã por ataque a escola em Minab

07/03/2026 20:10

O presidente Donald Trump responsabilizou neste sábado o Irã pelo bombardeio de 28 de fevereiro a uma escola na cidade de Minab, e questionou a "precisão" do Exército iraniano.

"Acreditamos que tenha sido feito pelo Irã, porque eles são muito imprecisos, como vocês sabem, com suas munições", disse Trump, após uma investigação do jornal The New York Times apontar as forças militares americanas como prováveis responsáveis.

Nem os Estados Unidos nem Israel admitiram a autoria do ataque. Autoridades iranianas citaram mais de 150 mortos nesse bombardeio.

A AFP não pôde verificar de forma independente o número de vítimas nem as circunstâncias do ataque.

