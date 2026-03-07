City elimina Newcastle na Copa da Inglaterra; Chelsea e Arsenal sofrem, mas avançam
O Manchester City saiu vitorioso do principal confronto de oitavas de final da Copa da Inglaterra, batendo por 3 a 1 o Newcastle neste sábado (7), em St. James' Park.
Os 'Citizens' alcançaram seu objetivo com mais tranquilidade do que Chelsea e Arsenal, que enfrentaram adversários de divisões inferiores e tiveram dificuldades para avançar às quartas de final e se juntar ao Liverpool, que se garantiu na sexta-feira com a vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton.
O City saiu atrás no placar quando Harvey Barnes marcou para o Newcastle aos dez minutos, mas reagiu antes do intervalo e empatou com o brasileiro Savinho (39').
No segundo tempo, Omar Marmoush selou a vitória do time de Manchester com dois gols: primeiro estufando a rede após cruzamento de Jérémi Doku (47') e depois batendo firme da entrada da área (65').
Agora, Manchester City e Newcastle viram a chave para os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões no meio da semana, contra Real Madrid e Barcelona, respectivamente.
- Chelsea vence Wrexham na prorrogação -
Mais cedo, com um time repleto de reservas, o Chelsea teve dificuldades, mas venceu o Wrexham (segunda divisão) na prorrogação por 4 a 2 e avançou na Copa da Inglaterra.
Os 'Blues' pouparam jogadores pensando na visita ao Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, pelas oitavas da Champions.
Na viagem ao País de Gales, o time londrino ficou atrás no placar em duas ocasiões, com o Wrexham marcando com Sam Smith (18') e Callum Doyle (79'), levou o confronto para a prorrogação com o gol contra do goleiro Arthur Okonwo (40') e um Josh Acheampong (82').
Expulso nos acréscimos (90'+3), George Dobson deixou o time galês com um jogador a menos na prorrogação, e os 'Blues' se impuseram com os gols de Alejandro Garnacho (96') e do brasileiro João Pedro (120'+5).
Entre os dois gols do Chelsea, o Wrexham chegou a marcar o que seria o empate em 3 a 3, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR (114').
O Wrexham, sexto colocado da segunda divisão, caiu de cabeça erguida e foi aplaudido por seus torcedores, incluindo seus dois coproprietários famosos, os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que estavam presentes nas tribunas.
- Arsenal também passa sufoco -
No primeiro jogo deste sábado, o Arsenal, que também poupou vários reservas, sofreu para vencer por 2 a 1 o modesto Mansfield Town, da terceira divisão.
Com um calendário sobrecarregado e o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões daqui a quatro dias contra o Bayer Leverkusen, o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, decidiu descansar alguns titulares e quase custou caro.
Foi na metade do segundo tempo (66') que Eberechi Eze, que havia entrado em campo pouco antes, decidiu o jogo com um chute potente, fechando o placar em 2 a 1.
Até então, o Mansfield estava conseguido segurar o Arsenal, que também não se parecia muito com o time que lidera o Campeonato Inglês.
O atual sexto colocado da terceira divisão criou algumas chances de gol no início da partida e também não se rendeu quando Noni Madueke abriu o placar para os londrinos pouco antes do intervalo (41').
O empate veio no início da segunda etapa com Will Evans (50'), aproveitando um erro de passe do jovem Marli Salmon (16 anos).
Entre os jogadores que o Arsenal colocou em campo estava o meio-campista Max Dowman, que aos 16 anos e 66 dias se tornou o mais jovem a vestir a camisa do clube em um jogo da Copa da Inglaterra.
-- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):
Sexta-feira:
Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3
Sábado:
Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2
Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)
Newcastle - (+) Manchester City 1 - 3
Domingo:
(9h00) Fulham - Southampton
(10h30) Port Vale - Sunderland
(13h30) Leeds - Norwich City
Segunda-feira:
(16h30) West Ham - Brentford
(+): classificado para as quartas de final.
