Chelsea elimina Wrexham na prorrogação e vai às quartas da Copa da Inglaterra
compartilheSIGA
Com um time repleto de reservas, o Chelsea teve dificuldades, mas venceu o Wrexham (segunda divisão) na prorrogação por 4 a 2 neste sábado (7), e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os 'Blues' pouparam jogadores pensando na visita ao Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Com vitória deste sábado, o time londrino se junta a Liverpool, que bateu o Wolverhampton por 3 a 1 na sexta-feira, e Arsenal, que mais cedo eliminou o Mansfield vencendo por 2 a 1, nas quartas da Copa da Inglaterra.
Na viagem ao País de Gales, o Chelsea ficou atrás no placar em duas ocasiões, com o Wrexham marcando com Sam Smith (18') e Callum Doyle (79'), levou o confronto para a prorrogação com o gol contra do goleiro Arthur Okonwo (40') e um Josh Acheampong (82').
Expulso nos acréscimos (90'+3), George Dobson deixou o time galês com um jogador a menos na prorrogação, e os 'Blues' se impuseram com os gols de Alejandro Garnacho (96') e do brasileiro João Pedro (120'+5).
Entre os dois gols do Chelsea, o Wrexham chegou a marcar o que seria o empate em 3 a 3, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR (114').
O Wrexham, sexto colocado da segunda divisão, caiu de cabeça erguida e foi aplaudido por seus torcedores, incluindo seus dois coproprietários famosos, os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que estavam presentes nas tribunas.
-- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):
Sexta-feira:
Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3
Sábado:
Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2
Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)
(17h00) Newcastle - Manchester City
Domingo:
(9h00) Fulham - Southampton
(10h30) Port Vale - Sunderland
(13h30) Leeds - Norwich City
Segunda-feira:
(16h30) West Ham - Brentford
(+): classificado para as quartas de final.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jta/dr/iga/cb