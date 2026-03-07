Chelsea elimina Wrexham na prorrogação e vai às quartas da Copa da Inglaterra

Com um time repleto de reservas, o Chelsea teve dificuldades, mas venceu o Wrexham (segunda divisão) na prorrogação por 4 a 2 neste sábado (7), e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra.

Os 'Blues' pouparam jogadores pensando na visita ao Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com vitória deste sábado, o time londrino se junta a Liverpool, que bateu o Wolverhampton por 3 a 1 na sexta-feira, e Arsenal, que mais cedo eliminou o Mansfield vencendo por 2 a 1, nas quartas da Copa da Inglaterra.

Na viagem ao País de Gales, o Chelsea ficou atrás no placar em duas ocasiões, com o Wrexham marcando com Sam Smith (18') e Callum Doyle (79'), levou o confronto para a prorrogação com o gol contra do goleiro Arthur Okonwo (40') e um Josh Acheampong (82').

Expulso nos acréscimos (90'+3), George Dobson deixou o time galês com um jogador a menos na prorrogação, e os 'Blues' se impuseram com os gols de Alejandro Garnacho (96') e do brasileiro João Pedro (120'+5).

Entre os dois gols do Chelsea, o Wrexham chegou a marcar o que seria o empate em 3 a 3, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR (114').

O Wrexham, sexto colocado da segunda divisão, caiu de cabeça erguida e foi aplaudido por seus torcedores, incluindo seus dois coproprietários famosos, os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que estavam presentes nas tribunas.

-- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra (horário de Brasília):

Sexta-feira:

Wolverhampton - (+) Liverpool 1 - 3

Sábado:

Mansfield Town - (+) Arsenal 1 - 2

Wrexham - (+) Chelsea 2 - 2 (2 - 4 na prorrogação)

(17h00) Newcastle - Manchester City

Domingo:

(9h00) Fulham - Southampton

(10h30) Port Vale - Sunderland

(13h30) Leeds - Norwich City

Segunda-feira:

(16h30) West Ham - Brentford

(+): classificado para as quartas de final.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/dr/iga/cb