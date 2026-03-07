Itália envia fragata para proteger o Chipre

A Itália enviou uma fragata para proteger o Chipre, depois que um ataque com drones contra uma base britânica na ilha do Mediterrâneo a envolveu na guerra no Oriente Médio, anunciou neste sábado (7) a primeira-ministra Giorgia Meloni.

"Para garantir a segurança das fronteiras da União Europeia, estamos enviando uma fragata italiana ao Chipre", informou a premier, em mensagem de vídeo. Segundo ela, trata-se de "um ato de solidariedade europeia, mas, sobretudo, de prevenção". "Nossa posição é muito clara: a Itália não faz parte do conflito e não tem intenção de fazer."

A fragata "Federico Martinengo", equipada com mísseis e com mais de 160 militares a bordo, partiu de Tarento, no sul da Itália, na tarde de ontem, informaram meios de comunicação.

Giorgia afirmou que a Itália manteve contato com Reino Unido, França e Alemanha sobre como "evitar uma nova escalada". Na quinta-feira, disse que planejava enviar ajuda de defesa aérea aos países do Golfo atingidos por ataques iranianos.

