Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Itália envia fragata para proteger o Chipre

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 18:36

compartilhe

SIGA

A Itália enviou uma fragata para proteger o Chipre, depois que um ataque com drones contra uma base britânica na ilha do Mediterrâneo a envolveu na guerra no Oriente Médio, anunciou neste sábado (7) a primeira-ministra Giorgia Meloni.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Para garantir a segurança das fronteiras da União Europeia, estamos enviando uma fragata italiana ao Chipre", informou a premier, em mensagem de vídeo. Segundo ela, trata-se de "um ato de solidariedade europeia, mas, sobretudo, de prevenção". "Nossa posição é muito clara: a Itália não faz parte do conflito e não tem intenção de fazer."

A fragata "Federico Martinengo", equipada com mísseis e com mais de 160 militares a bordo, partiu de Tarento, no sul da Itália, na tarde de ontem, informaram meios de comunicação.

Giorgia afirmou que a Itália manteve contato com Reino Unido, França e Alemanha sobre como "evitar uma nova escalada". Na quinta-feira, disse que planejava enviar ajuda de defesa aérea aos países do Golfo atingidos por ataques iranianos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ide/jj/ahg/gv/lm/lb

Tópicos relacionados:

chipre defesa eua guerra ira israel italia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay